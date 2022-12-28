客委會全國客家日活動 目標未來30年救客語

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（中央社記者張雄風台北28日電）客委會訂定12月28日為全國客家日，並在今天舉辦紀念活動及政策論壇，邀請大家簽署「一代人救轉客話」宣言，盼未來30年能將客語從聯合國語言活力指標「瀕臨危險」變成「安全」的狀態。

客家委員會今天舉辦「2022全國客家日-客家政策論壇暨紀念活動」。客委會主委楊長鎮盼透過舉辦全國客家日，彰顯客家族群對於本土語言文化的重視，對母語傳承的堅持。

楊長鎮說，這是客委會第一次在12月28日舉辦全國客家日，過去全國客家日是在北部客家鄉親所說的「天穿日」（每年農曆正月20日）來舉辦，後來因各地民俗不同，在聽取建議後，最後決定用1988年台灣客家人第一次走向街頭爭取「還我母語運動」的那一天作為全國客家日。

楊長鎮提到，這次的紀念活動邀請大家簽署「一代人救轉客話」，就是一個世代把客家話救回來的一個宣言。

楊長鎮進一步說明，在「一代人救轉客話」中，客委會也推行不同政策，首先在教育方面，在客家庄的學校，能夠增加客語沉浸教學，用客語學習數學、社會科學、自然科學等，讓客語能夠真正回到教育，回到學童成長、人際關係中。

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另外，在公共領域方面，能夠恢復客語的流動性，在公部門，包括公營、特許事業、金融企業等，能具備客語服務的能力；而在民間部分，希望推動客語社區營造，像村辦公室、鄉鎮公所、社區發展協會、社區文化營造工作者、文史工作者等，能在自己的家鄉去建構一個講客家話的環境。

楊長鎮說，期盼在未來30年，將客語從聯合國語言活力指標「瀕臨危險」變成「安全」的狀態；也呼籲政府、民間、非營利組織及商業單位，共同參與客家語言文化發展的工作，讓客語變成現代語言，「一代人救轉客話」成為新的客家運動。（編輯：張芷瑄）1111228