台中公車撞死母子 盧秀燕：加嚴客運評鑑方法

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（中央社記者蘇木春台中29日電）台中市李姓女子推著坐嬰兒車的1歲兒子前天晚間過馬路時遭公車撞擊雙亡。台中市長盧秀燕今天表示，市府已針對公車業者提出多項要求，客運評鑑方法將加嚴，以加強行車安全。

李姓女子與伊拉克籍丈夫推著坐嬰兒車的1歲兒子過馬路，27日晚間11時餘，行經北區學士路與英才路口時，遭左轉的豐原客運280路公車撞上，李女與兒子送醫不治，伊拉克籍丈夫則受輕傷。

盧秀燕今天出席公益活動接受媒體聯訪時表示，日前發生重大車禍造成母嬰傷亡，檢察官立刻展開司法調查工作，市府也會再加強行車安全，昨天市府交通局已針對公車業者提出多項要求。

盧秀燕指出，第一、業者必須在農曆年前對所有公車司機進行安全教育，第二、客運評鑑方法將加嚴，第三、研議轉彎處進行停看行確認，第四、加強稽查公車業者行駛中有無禮讓行人。交通局也提出對策，希望更提高公車行車安全、保障行人安全。

中市府交通局今天發布新聞稿表示，針對交通部提及客運公司須要求駕駛「行經路口慢看停」，將列入年度補助計畫評鑑內，交通局將配合辦理，並持續滾動檢討公車評鑑指標項目及配分，預計今年起將評鑑指標中有關行車安全的配分提高，評鑑結果作為後續年度營運虧損補貼依據。

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交通局指出，市區公車屬於大型車輛，容易有視野死角，全市所有公車都已依規定安裝行車視野輔助系統，輔助駕駛員避免行駛中發生交通意外，交通局也再度要求各客運業者積極研議安裝「先進駕駛輔助系統ADAS」，希望公車業者自明年起3年內，逐步將所有車輛加裝ADAS系統。

交通局說明，目前中台灣客運已有16輛公車加裝ADAS系統，輔助系統設置於駕駛座中間，並於擋風玻璃上設置偵測器，左側也有凸透鏡增加辨識，讓死角風險降到最低，有效降低駕駛行為中的人為失誤。（編輯：卞金峰）1111229