迎2023跨年 陳其邁：高雄有雙舞台、雙跨年、雙煙火

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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）2023高雄跨年「亞灣未來市演唱會」首度採「雙面舞台」規劃，市長陳其邁今天表示，今年跨年特色是雙舞台、雙跨年、雙煙火，歡迎全國民眾一起來高雄跨年，感受高雄熱情。

陳其邁今天下午到跨年會場視察接受媒體聯訪時說，這次跨年的特色是雙舞台、雙跨年、雙煙火，希望全國民眾一起來高雄跨年，加上高雄有許多風景區，民眾可以來個3天2夜旅行，體驗高雄熱情；同時也希望民眾多搭捷運系統，另外也有接駁車可搭。

高雄市政府表示，2023高雄跨年「亞灣未來市演唱會」的活動場域容留人數估為30萬6178人，雙面舞台可讓民眾從不同角度欣賞台上同一組藝人演出；開場由「告五人」及「Julia吳卓源」輪番演出，晚上9時後由「動力火車」登場。

倒數前則由「原子少年-金星」、Ozone等男團及歌手A-Lin演出，倒數後還有180秒絢麗奪目的「亞灣跨年煙火」及「八三夭」樂團演唱。

此外，因應跨年人潮，輕軌「夢時代站」及「凱旋中華站」31日傍晚5時後不上、下客，民眾可搭乘捷運至凱旋站下車，再步行前往會場；市府鼓勵搭乘捷運，班距加密至3至6分鐘，末班車延長至次日凌晨2時發車。

為加速散場人潮輸運，跨年結束後，除了沿原路線返回捷運凱旋站，也可經由時代大道轉至成功二路、中華五路、時代南二路、時代南一路以及中山三路離場；想搭乘免費接駁車離場的民眾，可沿著時代大道轉進時代南二路乘車。

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市府強調，為防止踩踏風險，「未來式」、「進行式」舞台兩面人潮不流通，但在活動進行當中，民眾隨時可利用連接中華五路及成功二路的單向人流通道，往返切換不同舞台。

2023高雄跨年「亞灣未來市演唱會」在高雄夢時代旁舉行，採雙舞台設計；此外，隔天的民國112年元旦晚上還會在高雄流行音樂中心海風廣場舉辦「高流幸福式」跨年演唱會，並於112年1月2日零時施放煙火，史無前例雙跨年、雙煙火。（編輯：陳仁華）1111229