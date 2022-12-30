全教產：義交民防取代導護師 讓老師回歸學校

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（中央社記者郭建伸台北30日電）高雄市鳳翔國中梁姓教師去年12月站導護時遭撞重傷，引起各界關注。全國教育產業總工會今天指出，老師沒有執法權，站導護更沒有危險加給，呼籲政府應培訓義交或以民防人員擔任導護，讓老師回歸教室。

全國教育產業總工會理事長林碩杰、桃園市教育產業工會理事長熊書顯、台中市教育產業工會理事長卓奕宏今天舉行記者會。

林碩杰表示，學校範圍外應不屬校務，且學校導護老師沒有執法權，對駕駛根本沒有強制力，沒有危險加給和執勤津貼，僅有獎狀，根本是將交通警察工作加諸於學校教師。

林碩杰呼籲，政府必須正視相關問題，否則老師難以兼顧班級學生狀況，政府應大量培訓義交或以民防人員擔任導護，讓老師回歸教室，把老師還給學生。

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此外，林碩杰表示，公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法明定，「本辦法施行後，各機關學校不得再為其人員投保額外保險」，造成學校無法為所有執勤的導護老師投保意外險。

林碩杰表示，同樣因公受傷住院的特戰士兵秦良丰，住院4年均不用自費，但梁姓教師因站導護而受傷，住院5週僅有2週由健保給付，其餘3週須由家屬自費，令家屬感嘆教師所受待遇不如軍人。（編輯：張均懋）1111230