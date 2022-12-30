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高雄教師團協訂8小時工時 家長團體憂損受教權

2022/12/30 12:29
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（中央社記者陳至中台北30日電）高雄市政府今年9月核准轄內教師工會與校長協會簽訂團體協約，教師每週出勤時數為40小時，超過須給加班費或補休。全國家長會長聯盟今天憂心，將損害學生受教權益。

高雄市教育產業工會與高雄市中小學校長協會簽訂團體協約，其中「教師出勤時間」引發爭議。

高雄市的多個家長團體日前向高雄市教育局遞出連署書，呼籲教師落實上下班打卡制，包括寒暑假期間。教育局當時回應，現行規定教師不須打卡，會請學校加強校務管理，維護教學品質和學生受教權。

全國家長會長聯盟（全長聯）今天也發出新聞稿，擔心上述團協將衍生許多爭議，包括在無簽到、簽退或查勤機制下，如何認定教師加班。這份團協結果，影響中小學已實施多年的「榮譽出勤制度」。

全長聯也提到，教師加班後若選擇補休，由其他教師代理課務，也可能造成上課內容無法銜接，學生經常要適應不同教師的授課方式，也會產生困擾，嚴重影響受教權益。

全長聯表示，政府重視教師勞動權無可厚非，但學生受教權更應優先考量，希望政府釐清爭議並公開說明，避免學生受教權益受到重大損害。（編輯：陳政偉）1111230

#榮譽出勤制度
#團體協約
#受教權
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