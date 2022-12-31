捷運、輕軌運量已近18萬 高捷公司：高峰還未到

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2O23高雄跨年亞灣未來市演唱會31日晚間7時起在時代大道熱鬧登場，一開場已有不少粉絲在現場等待。中央社記者洪學廣攝 111年12月31日

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（中央社記者曾以寧高雄31日電）高雄跨年「亞灣未來式演唱會」今天晚上在夢時代前熱鬧展開。高捷公司表示，晚間7時前，捷運、輕軌總運量已達近18萬，明顯較平常假日高，預估人潮高峰將在晚間10至12時。

高捷公司人員今天告訴中央社記者，截至晚間7時左右，捷運運量約有15萬、輕軌約2.7萬，明顯較平常假日運量高，但預估人潮高峰大概會落在晚間10到12時，民眾應在用餐完畢後，才會搭捷運到凱旋站看跨年煙火。

高雄跨年「亞灣未來式演唱會」今天晚上7時開始在時代大道舉行，開場時已有不少粉絲在現場等待。高雄市政府表示，今年跨年首創雙面舞台，視野廣達260度，搭配6座懸吊式超大直立柱狀LED螢幕，以超強舞台設計帶給觀眾不同的聲光體驗，2側觀賞區以專用通道連接。

表演由金曲、金音雙金肯定的「告五人」擔綱開場演出，隨後由R&B女神「Julia吳卓源」接力熱唱，稍晚則將由「動力火車」用經典情歌征服粉絲。倒數前將有「原子少年－金星」、超人氣潮流男團Ozone以人群戰術攻佔雙面舞台，以及高雄女兒、天生歌姬A-Lin獨家壓軸演出獻給家鄉。

此外，倒數後還有180秒絢麗奪目的正宗高空「亞灣跨年煙火」，總計施放32發、最大達8吋的高空花火，搭配3D特效煙火及燈光秀，隨後還有天團「八三夭」演出，要讓民眾年前年後都幸福感爆棚。

高雄市政府新聞資料指出，因應跨年人潮，輕軌「夢時代站」及「凱旋中華站」今天下午5時後不上、下客，民眾可搭乘捷運至凱旋站從3號出口出站。（編輯：卞金峰）1111231

2023高雄跨年「亞灣未來市演唱會」31日晚間7時起在時代大道熱鬧展開，由金曲、金音雙金肯定的樂團告五人開場演出。中央社記者洪學廣攝 111年12月31日