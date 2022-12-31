作家華嚴辭世 聖約翰科大緬懷傑出校友筆耕不輟

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（中央社記者黃旭昇新北31日電）聖約翰科大今晚表示，10日病逝的作家華嚴是傑出校友，全球校友對母校感情深厚，2013年校友聯誼會在校園舉行時，華嚴與會分享描述上海校園、具校史意義的著作「迴夢約園」。

知名作家華嚴（本名嚴停雲）12月10日病逝於台北振興醫院，享嵩壽100歲。聖約翰科技大學今天晚間發布新聞指出，師生對知名傑出校友辭世感到不捨，也希望能承襲華嚴在文壇發光發熱、持續筆耕不輟的精神。

聖約翰科大在發布新聞照片中，列出華嚴於1948年畢業於上海聖約翰大學中文系文學士的名錄。校方表示，聖約翰科大在台灣設校的前身是新埔工專，在上海的前身是聖約翰大學。

新聞稿中，聖約翰科大校長張文宇指出，上海聖約翰大學傑出校友包括故總統嚴家淦等人，華嚴的姐姐辜嚴倬雲是聖約翰科大前董事長。

上海聖約翰大學雖已於1952年停辦，校方指出，校友對母校感情深厚，每2至3年都會在不同國家舉行全球校友聯誼大會，無論是拄著拐杖或坐輪椅，都不辭辛苦、風塵僕僕從各地趕赴盛會。

校方表示，2004年上海聖約翰大學全球校友聯誼大會於台北舉行，當時華嚴特別出席盛會，她與散居世界各地的同學重逢敘舊。

2013年，第二度於聖約翰科大校園舉行全球校友聯誼會，當時華嚴年事已高、行動略顯不便，她應前校長陳金蓮邀請，特地出席晚宴，分享「迴夢約園」傳記作品。

校方表示，華嚴於2011年出版「迴夢約園」著作，「約園」指的就是上海聖約翰大學校園，書中記錄她1945年就讀上海聖約翰大學、直到1947年冬季的經歷，既是傳記文學，又是校史。

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校方指出，當時華嚴分享書中描繪的高聳鐘樓、陪伴校友度過晨昏的大樟樹、蜿蜒悠長的蘇州河，是上海約大校友的共同記憶。華嚴娓娓道來，讓許多高齡白髮的與會校友們彷彿重回在大樟樹下求學年輕歲月。

張文宇說，華嚴持續創作40餘年，著作等身，文壇成就高，影響深遠。師生與校友對她辭世感到不捨，也希望能承襲華嚴在文壇發光發熱、持續筆耕不輟的精神。（編輯：戴光育）1111231