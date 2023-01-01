馬尼拉航管系統異常 4班機轉降高雄下午起飛離站

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（中央社記者曾以寧高雄1日電）受菲律賓馬尼拉飛航情報區航管系統異常影響，今天共有4架自桃園機場起飛往東南亞班機在中午12時前轉降落高雄機場，共760名旅客在機上等待，至下午2時3分前陸續起飛離站。

今天是元旦連假第2天，不過空運交通大亂，除有長榮航勤員工抗議年終獎金太少自發性依法休假，導致多班航班延誤，馬尼拉飛航情報區因航管系統異常，影響往東南亞航班，民航局協助班機返航、轉降及協調鄰近飛航情報區引導。

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高雄機場訊息說明，共有4架自桃園機場起飛的班機轉降高雄小港，包含長榮往胡志明1班、華航往檳城2班及華航往雅加達1班；除華航往檳城有1架是貨機外，其餘3架都是客機，共影響旅客760人。

高雄機場指出，4架班機分別在11時22分至12時之間降落、停妥，乘客並未下機；待馬尼拉雷達恢復後，4架班機在中午12時35分至下午2時3分之間，陸續自高雄機場起飛離站。（編輯：陳仁華）1120101