吳德榮：北台灣先濕涼後乾冷 週末防輻射冷卻降溫

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（中央社記者張雄風台北3日電）氣象專家吳德榮說，今明兩天東北季風略增強，北台灣偏濕涼；6、7日偏乾的冷空氣南下，7日晚至8日清晨因輻射冷卻加持，將短暫觸及「大陸冷氣團」強度，預估8日白天就會回溫。

中央氣象局今天發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，台南以北、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，基隆及桃園至彰化地區亦有強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天「東北季風」略增強，氣溫微降；北、東偶雨、新竹以南多雲時晴，北台灣濕涼，中南部舒適、早晚涼。

吳德榮說，5日東北季風減弱，氣溫略升，北海岸、大台北東側及東半部偶局部短暫雨，西半部晴時多雲。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，6、7日另一波偏乾的冷空氣南下，氣溫下降，7日晚間至8日清晨，因「強輻射冷卻」加持，將短暫觸及「大陸冷氣團」強度；8日白天起冷空氣明顯減弱，氣溫大幅回升。

吳德榮提到，6日北、東仍有局部短暫雨，晚起轉乾；7日、8日各地晴朗穩定，日夜溫差很大；9日持續晴朗穩定，但中層雲有逐漸增多的趨勢。各國最新模式皆顯示，未來10天（至12日），冷空氣偏弱，無強冷空氣南下的跡象。（編輯：張芷瑄）1120103