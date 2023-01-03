連接高鐵與舊市區 台南捷運藍線延伸線規劃啟動

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）連接台南府城舊市區與高鐵台南車站特定區的先進運輸系統（捷運）第一期藍線延伸線，台南市政府完成綜合規劃作業招標程序，並與顧問團隊完成訂約，將正式啟動規劃。

台南市政府交通局長王銘德今天透過新聞稿表示，配合中央「沙崙智慧綠能科學城」開發計畫，高鐵台南車站特定區各項綠能、生醫、研發產業發展中，捷運第一期藍線延伸線服務範圍接續第一期藍線，連接府城舊市區，服務範圍從仁德轉運站往東延伸至歸仁及關廟。

王銘德指出，第一期延伸線未來可結合深綠線串聯台南科學園區，形成府城、南科及沙崙3核心交通廊帶，促使沙崙綠能科學城成為台南市三鐵共構（高鐵、台鐵、捷運）的產業園區，對地區發展極具重要性。

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台南市捷運工程處指出，第一期藍線延伸線規劃路線全長14.99公里、15座車站，系統型式將延續第一期藍線採高架單軌系統，目前第一期藍線延伸線可行性研究、第一期藍線綜合規劃報告皆於民國111年提報中央交通部審議中，審議過程回饋意見將納入第一期藍線延伸線綜合規劃案內通盤考量。

台南市捷運工程處指出，未來將召開公聽會，持續傾聽民意，讓規劃更能貼近民眾需求，交通局會加快腳步推動，預估114年完成規劃成果，提送中央審議並同步啟動設計作業，再銜接第一期藍線進度，期盼第一期藍線延伸線捷運建設早日實現。（編輯：郭諭儒）1120103