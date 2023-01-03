十大勞動新聞 災保法、基本工資及求職詐騙上榜

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（中央社記者張雄風台北3日電）勞團今天公布2022十大勞動新聞，災保法上路、基本工資及求職詐騙為前3名。勞陣指出，這十大新聞代表的意義是勞工的「不確定、不安心」。勞動部表示，會虛心接受，持續努力。

台灣勞工陣線舉辦「2022勞動十事回顧；2023勞工新展望」記者會，評選出十大勞工相關新聞。前3名分別為「勞工職業災害保險及保護法」正式上路、基本工資連7年調漲但基本工資法仍遙遙無期、網路求職詐騙陷阱頻傳。

台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎認為，從票選前10名中，可以看得出大眾非常重視災害議題。根據統計，一年約有5萬件職災、500多名勞工死亡，這些還只是有勞保補償的案件，可能還有更多黑數。

黃怡翎指出，去年五一勞動節台鐵集體休假，獲得大量迴響，代表台灣民眾對於行使勞動權益開始被重視，由整個社會發聲，是對勞動環境的渴望，有更好的環境。

全國產業總工會政策部主任李佳育表示，基本工資連7年調漲，但最低工資法還是躺在行政院，去年總統蔡英文到全產總代表大會，提到會兌現承諾，因此也希望行政內閣有這件事要完成。

李佳育提到，CPI外食費漲幅、租金指數年增率創歷史新高等新聞，顯示租金上漲、房貸上升，實際所得下降，如何負擔，因此有不少年輕人選擇躺平。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯指出，很多勞工沒有任何的安全感，遇到詐騙才會以為是浮木，去追求更美好的生活 。

孫友聯認為，蔡總統的任期到明年，許多承諾要兌現，最低工資法在行政院這麼久，應該拿出魄力，送立法院審議，是讓勞工安心發展的重要法案；另外，勞工相關法制也應該要與時俱進，包括勞動教育法、公益揭弊者保護法都應該加速通過。

孫友聯並說，就業服務法已實施超過30年，其中以移工的政策，應以更宏觀的法案處理長期以來勞動力的不足；2023年也是就業保險法實施20週年、勞動事件法也實施3週年，都應該進一步檢視是否有相關問題。

對於勞工團體的建議，勞動部表示，虛心接受並持續努力。（編輯：管中維）1120103