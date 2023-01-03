無薪假增534人 製造業3家業者共計逾400人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北3日電）勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，實施人數1萬8492人，較前一期增加534人；主要是製造業中工具機、汽機車零組件及工業用塑膠製造業等3家業者各實施約150人最顯著。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2661家，實施人數1萬8492人，較去年12月26日公布實施家數計2654家，實施人數1萬7958人相比，本次家數增加7家，人數增加534人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛告訴中央社記者，本期在製造業就淨增加533人，其中有3家單位，包含工具機業者、汽機車零組件業者及工業用塑膠製造業者各實施約150人上下。

黃維琛指出，包含俄烏戰爭、全球升息等情況，造成外銷型的產業受衝擊較大，目前觀察製造業龍頭級的廠商尚未受影響，但中小型的業者開始有些波動，詳細的資料也轉請經濟部去協助，如針對產業人力規畫進行調整，機器設備升級等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

內需產業部分，黃維琛指出，經了解產業的評估，大多數業者都實施至去年底就停止，由於這期數據是統計去年最後一週，因此今年的最新統計會在下週出爐，預估人數、家數都會有明顯的下修。

黃維琛說，諸如支援服務業（旅行社）、國籍航空公司、批發及零售業、住宿及餐飲業等都有傳出會停止實施的消息，主要在邊境解封後，已經陸續有業者啟動，近期也開始看見團客回溫、加上農曆年前整體需求浮現，目前是看好內需產業的走向。（編輯：張芷瑄）1120103