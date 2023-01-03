中華郵政1/5發行111年郵票冊 內含18套郵票

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（中央社記者余曉涵台北3日電）中華郵政今天宣布，111年郵票冊精裝本及活頁本將在1月5日發售，每冊售價新台幣1400元，包含111年發行的特種、紀念及常用郵票共18套。

中華郵政今天發布新聞稿表示，將在1月5日發行「111 年郵票冊」精裝本及活頁本，每冊售價新台幣1400元，內容包含111年發行的特種、紀念及常用郵票共18套，並附相關說明及簡目；另外，隨冊附贈加印相同流水編號的新年郵票小全張樣張、賀歲版及台灣古蹟郵票（111年版）珍藏版各1張等專屬贈品。

中華郵政指出，精裝本郵票冊呼應虎年主題，冊匣及冊身封面設計以刺繡作品為設計元素，運用花團錦簇的意象，代表喜慶豐收的一年，而猛虎出柙般的威凜氣勢，象徵掃除陰霾的旺盛能量，並融合郵票造型與郵戳圖案設計，營造「福虎生風，錦繡華年」的繽紛意涵。

中華郵政說，內頁郵票版面穿插精美圖片及發行首日郵戳、紀念郵戳圖案，搭配兼具知識與教育性的中英雙語文字說明，並列郵票設計師名錄及其設計理念。郵票及小全張圖案均以原寸彩色印製，上貼雙層透明護郵膠片，方便民眾自行插置保存。

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中華郵政表示，活頁本郵票冊冊夾為暗紅色充皮紙裱膠套壓護角及燙金文字，另外，附暗紅色加霧面處理立體紙匣，並附活頁集郵卡及燙金簡目卡共21張（含護卡套）。

配合「111年郵票冊」發行，中華郵政說，1月5日至4月29日舉辦「111年郵票冊刮獎促銷回饋活動」，活動期間凡購買111年郵票冊，隨冊附送刮刮卡1張，兌獎期限至112年6月30日止，獎項有iPhone14 Pro Max 1TB、鴻兔大展金鑄錠．銀鑄錠．銅章典藏組、全聯禮券1萬5000元、Panasonic全自動美式咖啡機及多款精美集郵票（商）品等。（編輯：陳政偉）1120103