中市連5天稽查 7輛公車未停讓行人遭處分

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台中市日前發生公車撞死母子事件，台中市政府在元旦連假前後，連5天加強公車有無禮讓行人稽查，共稽查249輛公車，查獲有7輛公車未停讓行人。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 112年1月3日

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（中央社記者蘇木春台中3日電）台中市日前發生公車撞死母子事件，市府在元旦連假前後期間加強公車有無禮讓行人稽查，共稽查249輛公車、查獲7輛違規，交通局將依規定處分並持續稽查，確保用路人及大眾運輸安全。

台中市政府交通局今天發布新聞稿表示，交通局自民國111年12月29日至今年1月2日，於台中市多處路口密集稽查公車是否依規停讓行人，首日便稽查50輛公車，也在去年12月27日發生交通事故的路段北區英才路與學士路口，查獲1輛公車未停讓行人。

交通局指出，5天共計稽查249輛公車，有7輛公車未停讓行人，均將依契約規定處分公車所屬業者，並請業者針對駕駛加強教育訓練。

台中市交通局長葉昭甫表示，這5天來雖然大部分公車在路口轉彎都能保持停看行等措施，但針對違規的業者也將祭出重懲，將納入「台中市市區汽車客運營運與服務評鑑計畫」，評鑑結果作為後續年度營運虧損補貼依據，也將視為日後業者競標路權和申請既有路線續營的參考。

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交通局指出，日前已召開市區公車服務品質及行車安全檢討會議，要求所有市區客運業者須在農曆年前分批召回所有駕駛員，並立即進行行車安全再教育訓練，研議實施公車路口轉彎停看行確認，待確認公車周遭無其他用路人才可於路口轉彎，確保用路人及大眾運輸安全。

李姓女子與伊拉克籍季姓丈夫去年12月27日晚間11時許，推著坐嬰兒車的1歲兒子行經台中市北區學士路與英才路口時，遭左轉的豐原客運280路公車撞上，李女與兒子傷重送醫不治，季男受輕傷，事件發生後引發各界檢討公車安全。（編輯：卞金峰）1120103