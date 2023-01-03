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台灣虎航攜手米其林綠星餐廳 推全新蔬食機上餐

2023/1/3 15:54
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（中央社記者余曉涵台北3日電）台灣虎航今天宣布，攜手獲得2022米其林綠星的「小小樹食」推出全新蔬食機上餐，以實際行動推廣蔬食文化，也提供旅客另一種美味又健康的機上餐選擇。

台灣虎航發布新聞稿表示，繼去年與第8季「小小廚神美國版」冠軍的台裔女童Liya合作推出機上餐後，今年再攜手小小樹食聯手推出全新的蔬食機上餐。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，平常無肉不歡的兒子，自從吃過小小樹食後，反而常常會主動要求去吃，小朋友的口味是最誠實的，足見小小樹食的餐點真的厲害，讓他決定要和小小樹食合作。

台灣虎航表示，和小小樹食合作推出的機上餐組合，包括「蟹黃豆腐貝殼麵+栗子巧克力馬德蓮」及「墨西哥辣豆捲餅+日式雞蛋布丁」等2種套餐組合。

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蟹黃豆腐貝殼麵利用鹹蛋來製作模擬蟹黃鮮甜口感的醬汁，將煮好的貝殼麵與雞蛋豆腐、娃娃菜、紅蘿蔔、芹菜以及毛豆翻炒，鋪上滿滿起司後推入烤箱。

墨西哥捲餅則是小小樹食行政主廚Tim為台灣虎航調配的獨家料理，以墨西哥風味烤玉米，搭配酪梨、洋蔥、墨西哥辣椒以及青椒，放在抹上自製辣豆醬的薄餅上，撒上起司絲後加熱，是濃郁又清爽的組合。（編輯：管中維）1120103

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陳漢銘
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