雞豬肉調節增量 農委會估春節前供應無虞

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（中央社記者楊淑閔台北3日電）因應春節採購，農委會今天表示，目前國內禽流感疫情尚不影響土雞肉的供應，春節前一週供應量會增11%；白肉雞國產充足、進口已增量輸入；另外，豬肉節前也會增量供應。

春節前一週是國人採買年菜食材高峰期，由於上個月寒流一波波來襲，禽場確診高病原禽流感案例增加，農委會動植物防疫檢疫局統計，從111年至112年1月2日，確診及撲殺禽流感禽場案例計48場，其中土雞場占19場。

農委會畜牧處副處長江文全今天說，禽流感尚不至於影響雞肉供應，為因應春節採購需求，調節產業在節前一週增量供應土雞，將從目前每週180萬隻，增加11%、達200萬隻，目前產地價為每台斤新台幣48到50元，節前價格有可能因應需求量增加而有所反映。

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白肉雞部分，畜牧處統計市占率65%的國產白肉雞目前產量每週530萬隻以上，產地價每台斤35元；進口白肉雞的市占率則是35%，去年進口量超過20萬公噸，比過往進口規模多3萬多公噸、增加2成的輸入量；因此整體來說，春節雞肉應可充足供應。

另外，豬肉方面，江文全補充。現在每天屠宰量為2.5萬隻，春節前一週會調節增加供應量至每天2.8萬到3萬隻，目前毛豬交易均價每公斤85元。（編輯：陳清芳）1120103