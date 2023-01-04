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陳吉仲允助推平價專區 春節前農產品上架通路

2023/1/4 14:57
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（中央社記者楊淑閔台北4日電）行政院農業委員會主委陳吉仲今天表示，農委會將協助國安會議有關平價專區的業務推動，已跟通路討論，春節前上架特定品項農產品，幫助國人、弱勢族群買到平價農產品。

由於物價頻頻攀升，2023年全球經濟走軟，陳吉仲今天接受媒體聯訪時指出，農委會沒有規劃要做發現金之類的事，而是將配合國安會議推動平價專區，已跟大型通路討論好，春節前會推出，設定在特定時間推出特定品項，近期會召開記者會發布。

他並說，重點不是政府出錢推動平價專區，農委會會協助讓通路業者上架的品項供應無虞，費用由通路業者吸收，且會推一段時間，至少半年到一年；另外，農會、漁會超市也有惜食專區，品質很好也安全，只是賣相比較差，都可以幫助弱勢族群買到食材。

除了協助在通路推動平價專區，陳吉仲說，農委會也要協助照顧弱勢者，會持續執行之前推動的零飢餓方案，以及在農村社區、農會等處舉辦的共食共餐、綠色照護服務，還有暖暖食材包的發放等。

他重申，而且最重要的是，農委會將配合整個韌性經濟提出更具韌性的農業發展，讓農漁畜產品的生產可以滿足國人的消費需求。（編輯：陳政偉）1120104

#陳吉仲
#農委會
#國安會議
陳吉仲
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