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養殖不當午仔魚屍漂浮 屏縣祭重罰

2023/1/4 15:56
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（中央社記者李卉婷屏東縣4日電）屏東佳冬鄉塭豐漁港漂浮午仔魚屍。縣府調查，由於養殖戶間補間養過程，魚塭養殖密度過高、管理不當、溶氧量不足，造成「泛池」，屬單一突發事件，已依法開罰吳姓養殖戶。

縣府農業處今天新聞稿說明，已依法開罰吳姓養殖；至於有媒體「午仔魚滯銷、魚屍丟入大排」報導與事實不符，目前午仔魚通路還算順暢，勿以訛傳訛造成外界誤解。

農業處長鄭永裕表示，塭豐漁港午仔魚屍已於3日清除完畢，今天並會同環保局、水利處約談吳姓養殖戶。若查有任意投棄廢棄物至漁港事實，將依漁港法最重開罰15萬元；若任意棄置斃死魚至大排，將依廢棄物清理法開罰。

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農業處近期也將邀集養殖戶、環保、水利、鄉公所等單位討論養殖斃死魚去化問題，研議是否透過清潔隊協助清運至焚化廠或掩埋場等方式處理，減少環保污染，必要時將研議訂定相關罰則，避免類似事件再發生。

此外，因應中國海關總署去年12月8日起暫停台灣午仔魚輸陸，縣府啟動午仔魚產銷調節因應措施，預計處理1500公噸，從收購補貼、魚貨出貨前免費檢驗、加強行銷等方向多管齊下，並與農委會聯手加強國內行銷，包含媒合國內賣場通路、強化外縣市行銷活動、啟動網路平台行銷等，刺激國內市場需求及提升買氣，相關措施將於近期內正式公告。（編輯：孫承武）1120104

#農業處長
#鄭永裕
#塭豐漁港
鄭永裕
傳中國禁午仔魚 屏東養殖業者：最怕價格崩跌 屏東醬燒石斑米乖乖限定包裝 只送不賣民眾大排長龍
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