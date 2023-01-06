校務會議學生代表比率 2私大協會建議維持1/10

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教育部在高雄市舉辦112年全國大專校院校長會議，6日進入第2天議程。國內2個私大協會聯合提案，認為學生參與的重點在公開校務資訊，建議維持現行的1/10。中央社記者陳至中高雄攝 112年1月6日

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（中央社記者陳至中高雄6日電）立法院擬修正「大學法」，將校務會議學生代表比率提高到1/5。國內2個私大協會今天在全國大學校長會議中聯合提案，認為學生參與的重點在公開校務資訊，建議維持現行的1/10。

立法院擬修法提高校務會議學生代表比率，引發各界討論。教育部今天在高雄市進行112年全國大專校院校長會議第2天議程，私立大學校院協進會、私立科技大學校院協進會聯合提案，呼籲「大學法」修法應反映大學自主及自治精神，僅作合理管制。

提案指出，學生是大學的學習主體，但非校務治理主體。開放參與校務會議的重點，在於讓各校揭露程序、公開校務資訊。學生代表比率若太高，可能受限於課業忙碌無法參與會議，或是學生會無法組成等因素，過度侵擾學校遠程興學計畫目標。

2協會建議維持現行1/10的比率，如果修法要適度提高，也不宜超過1/8。教育部在書面回應中指出，將持續廣徵學生、教師團體及大學校院的意見，尋求社會共識。

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清華大學前校長賀陳弘昨天受邀在全國校長會議中發表專題演講，他提到，校內相關會議若要納入年輕世代觀點，除了「校園重度使用者」的在校學生，也可考慮納入畢業10年左右的校友。

賀陳弘指出，校友已完成大學的知識訓練，並有一定的業界經驗，真實認識產業與社會的需求，且不存在師生之間的利益衝突，或有「權利不對等」的疑慮，可以為大學提供發展營運、知識探索方向、人才培育的多元觀點。（編輯：方沛清）1120106