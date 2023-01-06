武陵農場櫻花季2/7登場 賞櫻專車1/7中午起開賣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北6日電）武陵農場櫻花季2月7日登場，台北往武陵農場的賞櫻專車從明天中午12時起開賣。武陵農場說，今年因天氣因素，預估櫻花會比往年早開。

交通部公路總局今天舉行112年武陵櫻花季疏運措施記者會，公路總局副總工程司李忠璋表示，今年武陵櫻花季疏運期間從2月7日到2月28日，花季期間比往年還要長跟早，規劃4大疏運措施，包含場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場及公共運輸接駁。

李忠璋說，場內總量管制方面，一天僅6000名旅客可入場，平日每天開放1800名農場住宿，4200名當日來回，其中4200名當日來回者包含1600名團客和6條公共運輸2600名散客。

交通管制方面，李忠璋表示，在台7甲線與中124線路口會查驗車輛通行證，沒有通行證車輛禁止進入，且台7甲線45K到55K（思源啞口到中124線路口）劃設紅線禁止臨時停車標誌，屆時警察也將嚴加取締。

李忠璋說，今年武陵櫻花季期間平日每天開放25部大型遊覽車、21部中型遊覽車及9人座20部車輛入場；假日每天開放20部大型遊覽車，10部中型遊覽車入場，都需先在預約平台登記。

由於武陵農場櫻花季訂房在去年約1分鐘就已秒殺，因此未訂房旅客只能透過公共運輸，李忠璋表示，今年規劃國光客運台北車站－武陵農場、台北市府轉運站－武陵農場、宜蘭轉運站－武陵農場、羅東轉運站－武陵農場、三星鄉綜合運動場－武陵農場及梨山－武陵農場等6路線。

李忠璋指出，台北及宜蘭地區至武陵農場7日中午12時起，由國光客運全國連線售票窗口、自動售票機、超商（7-11、全家、萊爾富）、「TBS台北轉運站」App及KLOOK網訂平台同步售票。

梨山至武陵農場路線今天下午2時起開放在「TBS台北轉運站」App購買來回全票及武陵農場門票全票外，豐原客運在發車前一日下午4時至6時會同場方人員於梨山遊客中心販售車票及門票，現場每人限購6張。

武陵農場副場長胡發韜指出，今年預估櫻花會較去年提前綻放，因此櫻花季也提早開始。

胡發韜說，今年也可使用農場自行研發的電子門票系統，旅客可以先行以線上刷卡購買門票，屆時旅客只需用紙本或手機出示QR-Code即可入場。

另外，胡發韜表示，今年首次舉辦友善高齡長者旅遊日，在2月7日開放40名65歲以上長者可以到農場賞櫻，內容包含通行證核發、門票優惠、便當及賞櫻活動等，且1名長者可再帶3名旅客共同賞櫻。

胡發韜表示，今年也規劃全新的櫻花護照，除了介紹武陵農場的櫻花花種外，也有集章地圖，集滿可享農產品9折優惠。（編輯：方沛清）1020106