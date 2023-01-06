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飛高雄班機陽性率26.8% 陳其邁：中國疫情嚴峻

2023/1/6 12:18
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（中央社記者曾以寧高雄6日電）疾管署監測，昨天搭乘中國大陸直航班機自小港機場入境旅客，PCR陽性率達26.8%。高雄市長陳其邁說，這表示中國有普遍社區傳播現象、疫情相當嚴峻，將送中央做病毒株檢測。

陳其邁今天上午訪視台塑昆仲公園並接受媒體聯訪，被問及過年前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化表示，這週有1班從中國大陸回來的班機，PCR檢測陽性率約26%，表示中國大陸地區有普遍社區傳播現象，疫情相當嚴峻。

陳其邁說，國內現在是以BA.5病毒株為主，擔心若有新的病毒株，就有可能造成另一波感染，如果PCR的Ct值較低、可測到病毒量，就會送昆陽實驗室做病毒株檢測，確定有無新的病毒株。

陳其邁指出，COVID-19現在社區化、流感化，只要打好疫苗，大家不用擔心，有呼吸道症狀一定要及早就醫；過年群聚也會造成感染風險增加，打完疫苗後還需要2週才有效，呼籲民眾現在趕快打疫苗。

高雄市政府衛生局新聞資料指出，經疾管署監測，昨天搭乘中國大陸直航班機自小港機場入境旅客計138人，唾液PCR檢驗中有37人檢驗結果為陽性，陽性率達26.8%；但無發現發燒症狀者，初步研判應為感染後康復者可能性較高。

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衛生局說明，這37名陽性個案，均已依規定進行5+n居家照護；101名陰性個案，也依規定進行0+7自主防疫。為確實監控變異病毒株實際流行狀況，檢出PCR陽性檢體已由疾管署進一步定序分析。

媒體指出，檢調查出海軍退役少將夏復翔、前立委羅志明涉引介退將赴中國接受招待，詢問陳其邁看法。對此陳其邁說，全案已經進入司法偵辦，詳細案情並不清楚，尊重司法。（編輯：郭諭儒）1120106

#陳其邁
#疾管署
#高雄市政府衛生局
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