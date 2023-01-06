遭指強收費歡送司長諶立中 衛福部心健司：已退還

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6日傳出衛服部心健司司內員工遭強收費歡送司長諶立中（圖），諶立中說，他不知道此事，但認為不妥；心健司說，司費為例行收費，與禮品費是兩件事，均已退還。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤台北6日電）衛福部心健司長諶立中曾因高樓自殺說引議，今天傳出司內員工遭強收費歡送他。諶立中說，他不知道此事，但認為不妥；心健司說，司費為例行收費，與禮品費是兩件事，均已退還。

衛生福利部心理健康司長諶立中曾因指青少年自殺率攀升可能與高樓增加有關，引發熱議。壹蘋新聞網今天報導，諶立中將退休，有官員強迫心健司員工每人繳交1000元當公積金，舉辦歡送會，另收500元禮物費。

諶立中上午接受媒體電訪表示，他原先並不知道此事，也不知道司內員工要幫他辦歡送會，但他認為此舉不妥，退休反成爭議，「對同仁造成壓力不好意思」。

心健司副司長鄭淑心接受媒體聯訪則澄清，收心健司的司費和諶立中退休是兩件事情，兩者無關。

鄭淑心解釋，司費是例行性收費，一年收一次，用於舉辦慶生會、慶祝升遷或歡送離職等活動，相關支出都有列出明細，去年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，很多活動暫停舉辦而暫停收費。

至於禮物費部分，則是依個人意願，想交才交。鄭淑心說，禮物主要是想表達對諶立中心意，當然不可能是先讓當事人知道。

鄭淑心重申，司費是司內共同使用經費，可能是在收費過程中，同時提到兩件事情，引發誤解，既然有所疑慮，已決定廢除司費制度，包括禮物費在內等所有費用均已退還，不會再收取。（編輯：管中維）1120106