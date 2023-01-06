馬來貘彩繪露營車行駛北海道 詢問預約夯

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（中央社記者余曉涵台北6日電）台灣知名插畫馬來貘躍上日本露營車車體，DoMo集團今天表示，在北海道打造LAIMO彩繪露營車，已經有不少旅客指定預約，預約單已排到暑假之後。

DoMo集團發布新聞稿表示，深受不少民眾喜愛的插畫角色LAIMO成為台灣另類的觀光大使，繼2017年與日本西武鐵道聯名推出彩繪列車又再次與旅遊品牌DoMo合作，在北海道打造LAIMO彩繪露營車。

DoMo集團指出，可愛的彩繪露營車一公布就引發日本旅客尖叫「卡哇依」，許多旅客指名預約LAIMO露營車出場，詢問度破表，預約單更已經排到暑假。

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摩境DoMo集團董事長李奇嶽表示，謝謝作者Cherng首肯再次為集團2022年創辦的日本露營車租賃事業設計彩繪車體，讓來自世界各地的民眾能跟著可愛的LAIMO穿梭在北海道森林、草原、海洋的自然懷抱中，迎接旅行中每天的日出日落和閃閃星光。

創作LAIMO的插畫家Cherng錄製影片表示，他非常喜歡這次的作品，未來也希望能帶著LAIMO一起到北海道開露營車，享受露營車旅遊的樂趣。（編輯：管中維）1120106