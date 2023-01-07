境外污染南下 高市應變通報工廠減排

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境外污染隨冷氣團南下，預估7日中午起影響高雄，空品可能由黃色普通轉橘色提醒。高雄市政府環保局提前自5日連3天通報大型工廠減少排放應變。（高雄市環保局提供）中央社記者洪學廣傳真 112年1月7日

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（中央社記者洪學廣高雄7日電）境外污染隨冷氣團南下，預估今天中午起影響高雄，空品可能由黃色普通轉橘色提醒。環保局提前自5日連3天通報大型工廠減少排放應變，並加強固定、移動、逸散源稽查作業。

高雄市政府環保局今天發布新聞稿指出，由於境外污染隨冷氣團南下，預估午後開始影響高雄。偏北風進入高雄後風速降低，造成擴散條件不佳，導致空氣品質將由黃色普通轉為橘色提醒等級。市府已提前從5日晚間起，連續3天啟動應變。通報轄內大型工廠持續執行應變措施，減少污染排放；並將加強固定、移動及逸散源稽查作業，杜絕異常污染排放。

環保局指出，市府5日透過空品模擬分析出將有高濃度境外污染物隨冷氣團影響台灣可能，因此當天即通知轄內大型排放源盤點減排措施提早因應，包含興達電廠2部燃煤機組停機，另2部降載至50%以下；長春石油、台灣苯乙烯、龍慶鋼鐵等工廠停爐；大林電廠1部燃煤機組停機等。

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此外，今天也加強稽查大社、大寮、林園區石化業許可及防制設備操作情形，要求業者確實執行減排措施；通知轄內大型營建工地、堆置場提高灑水頻率，加強仁武、橋頭及小港街道洗掃；機車流量較大的三民、苓雅區執行路邊攔檢，重點觀光區汽車怠速稽查；出動空拍機查緝露天燃燒，透過固定、移動、逸散污染源3面向應變措施，減緩高市空品惡化。

環保局表示，市府同時透過LINE群組通報各局處及轄內各區公所、學校、衛生所及照護機構等落實相關防護措施；也透過轄下5家有線電視、7家公車業者以及高捷車站跑馬燈，宣導注意空品不良並適時防護；相關局處也將執行應變措施。（編輯：郭諭儒）1120107