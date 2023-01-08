鼓勵組團到蓮池潭賞燈 高市府加碼補助最高6千

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）2023高雄燈會移師左營蓮池潭，高雄市觀光局長高閔琳今天表示，將加碼補助全國旅行社組團來高雄賞燈、參香祈福，燈會期間一團最高可補助6000元，盼帶動地方觀光產業。

2023高雄燈會在左營蓮池潭舉行，高閔琳今天宣布，1月26日至2月5日燈會期間，只要到左營區廟宇參香、團體旅遊，並住宿高雄1夜，一團平日（週日到週四）加碼補助新台幣6000元，假日（週五、週六及國定假日）補助5000元。

高閔琳表示，歡迎全國旅行社多送客到高雄賞花燈、過好年；這次高雄燈會結合在地文化地景特色，並呼應兔年童趣元素，除規劃兔子主題燈飾，還有精彩市集及表演活動，在蓮池潭陪伴大家共度春節。

高雄市政府觀光局今天發布新聞稿表示，為了籌辦燈會，近期已舉辦數場地方說明會，廣邀在地里長、商圈店家及宮廟與會，針對燈區營造整體規劃、交通疏導、環境整潔、導客消費等面向進行意見交流，盼能強化地方連結、提升燈會籌辦品質。

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左營區埤東里長鄒秀華說，樂見高雄燈會在蓮池潭舉辦，蓮池潭位於高鐵、台鐵左營站旁，交通便利，除了知名景點龍虎塔、春秋閣外，周邊也擁有歷史古蹟、宗教、生態及眷村美食，歡迎全國民眾來蓮池潭走春、漫遊左營。

舊城商圈發展協會理事長張美華說，今年高雄燈會移師蓮池潭，對在地店家及居民是一大喜事，期盼蓮池潭的觀光資源結合這次兔年燈會元素，能吸引許多人潮到商家消費。（編輯：陳仁華）1120108