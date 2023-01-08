更多編輯台推薦新聞：
我的法國影展13日線上開跑 短片免費看
娛樂

我的法國影展13日線上開跑 短片免費看

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

中央社啟事
社會

中央社啟事

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看
生活

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

關懷弱勢 桌球教父莊智淵為鼓山分局寒冬送暖開球

2023/1/8 13:05（1/8 13:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市政府警察局鼓山分局攜手區公所舉辦春聯揮毫活動，並送年菜關懷弱勢家庭、獨居長輩，桌球好手莊智淵（左）也到場為桌球友誼賽開球。（高雄市鼓山警分局提供）中央社記者曾以寧傳真 112年1月8日
高雄市政府警察局鼓山分局攜手區公所舉辦春聯揮毫活動，並送年菜關懷弱勢家庭、獨居長輩，桌球好手莊智淵（左）也到場為桌球友誼賽開球。（高雄市鼓山警分局提供）中央社記者曾以寧傳真 112年1月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄8日電）春節將至，高雄鼓山警分局攜手區公所舉辦春聯揮毫活動，並送年菜關懷弱勢家庭、獨居長輩，有「台灣桌球教父」之稱的莊智淵也到場為桌球友誼賽開球，炒熱寒冬送暖氣氛。

高雄市警察局鼓山分局今天上午在分局一樓大廳，與區公所聯手舉辦「新春揮毫送春聯、揚眉兔氣迎新年」活動，邀請從事書法教學長達50年的書法大師吳瑞蘭，及曾獲得全國公教書法美展的葉榮源現場揮毫，免費為民眾書寫客製化春聯，迎接農曆新年。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

活動現場還有限量兔年紅包袋供民眾索取，讓民眾感受年節氣氛；此外，也聯手「吳家紅茶冰」及「饗安馨食坊」等民間商家出資，濟助鼓山警分局轄內25戶弱勢家庭過年年菜，扶助弱勢過好年。

為拋磚引玉、邀請更多民眾參與寒冬送暖活動，鼓山警分局也找來桌球同好「智淵球館」、「悅龍灣社區」、「清華大學校友」、「青海桌協」等團隊進行團體友誼賽，並由國際級桌球好手、有「台灣桌球教父」之稱的莊智淵開球，與警察公仔對打，為弱勢家庭在寒冬中注入一股暖流。（編輯：陳仁華）1120108

#莊智淵
#吳瑞蘭
#高雄鼓山警分局
莊智淵
莊智淵拍落伊朗一哥 亞洲盃桌球賽晉級4強 莊智淵連趕4局逆轉 晉級桌球亞洲盃8強
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族