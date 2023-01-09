吳德榮：14日前逐日回暖 15日防寒流再襲

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（中央社記者張雄風台北9日電）氣象專家吳德榮今天說，今明兩天北部、東半部雲量增，有局部短暫雨；11日起各地氣溫漸升，12至14日大多晴朗；15日起強冷空氣南下，有機會達寒流強度、影響約5天，須再觀察。

根據中央氣象局網站，清晨本島平地最低溫為花蓮縣壽豐鄉13.5度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天冷空氣減弱，氣溫回升，中高層雲增多，平地仍為多雲時晴，近山區有零星飄雨，晚起北台灣有局部短暫雨；白天舒適、早晚涼，日夜溫差大。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天東北風略增強，影響輕微，北部、東半部雲量增多、有局部短暫雨，中高層雲系移入，西半部平地大多為多雲時晴、山區有零星少量飄雨；各地氣溫微降，白天舒適、早晚涼。

吳德榮提到，11日東北季風減弱，氣溫漸升，西晴、東偶局部短暫雨。12至14日大氣增暖、低層水氣多，各地大多晴朗，白天微熱、早晚涼，為「暖陽如春」、易起霧的型態。

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吳德榮說，最新模式模擬顯示，15日鋒面通過、強冷空氣緊接南下，北、東轉雨，氣溫驟降。16至18日受強冷空氣影響，目前各國模式模擬的強度，仍不一致，達「強烈大陸冷氣團」或「寒流」的機會皆存在，持續時間可能至19日或20日起減弱回溫；此為期末模擬，各國模式仍在調整中，切莫急下定論。

至於春節期間的天氣變化，吳德榮表示，已超過電腦模式的「理論極限」，過早「臆測」也是枉然。（編輯：管中維）1120109