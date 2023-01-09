星宇航空第2架A350報到 為開航北美儲備能量

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）星宇航空今天上午迎來第2架A350-900廣體客機，機身編號為B-58502，為4月開航北美航線儲備能量。

星宇航空發布新聞稿，第2架A350-900廣體客機於法國時間1月8日上午11時15分，由董事長張國煒從法國土魯斯駕駛回台。星宇航空加入第2架A350-900客機後，機隊規模更完整，也為4月開航北美儲備能量。

星宇航空規劃A350-900新機於春節連假檔期開始投入區域航線營運，可望在國人旅遊旺季放大航班運能，讓國人再次與世界緊密連結，並於4月正式開航美國洛杉磯。

張國煒表示，隨著第2架A350-900新機加入星宇航空機隊，星宇航空在短、中及長程的航網版圖將更完整，也為北美與東南亞的轉機航網發展帶來關鍵助力。台灣精緻的在地文化也能經由航網的擴大，而飛上高空，滿足重視質感體驗的旅人對頭等艙、商務艙及各艙等的期待。

星宇航空表示，A350-900的頭等艙及商務艙為全台唯一配置個人拉門，享有獨立空間；配備零重力（Zero G）模式的座椅，提供旅人自然放鬆的角度，減低腰背部的壓力，舒緩旅途的疲勞。

星宇航空A350-900共有四艙等，4席頭等艙、26席商務艙、36席豪華經濟艙及240席經濟艙，共306個座位，全艙等搭載4K高畫質螢幕，並支援藍牙無線音源傳輸，領先國內同級廣體客機各艙等螢幕配備，也提供機上無線網路服務。

星宇航空目前總機隊數量已達19架，包括：13架A321neo、4架A330neo與2架A350-900。（編輯：管中維）1120109