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福壽山農場國民賓館開放訂房 806間房1分鐘秒殺

2023/1/10 10:26（1/10 10:50 更新）
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福壽山農場國民賓館10日上午開放訂房，農曆年、228連假等時段的房間1分鐘內秒殺，因搶訂房的人太多，還一度造成系統當機。（福壽山農場提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年1月10日
福壽山農場國民賓館10日上午開放訂房，農曆年、228連假等時段的房間1分鐘內秒殺，因搶訂房的人太多，還一度造成系統當機。（福壽山農場提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年1月10日
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（中央社記者趙麗妍台中10日電）福壽山農場國民賓館斥資新台幣3.1億元，耗時2年多興建，共有62間客房。今天8時開放訂房，農曆年、228連假等時段，806間房1分鐘內秒殺。

福壽山農場新建的國民賓館位於場內知名的「蘋果王」旁，共有62間客房，坐擁環景全台3000公尺高山36座，1月9日開幕，今天上午8時起開放預訂1至4月的房間。

福壽山農場副場長王仁助接受中央社記者電訪表示，農曆年、228連假，共806間房間，1分鐘內即秒殺，櫻花季時段目前仍有部分空房。因搶訂房的人太多，一度造成系統當機，當機情況已緊急處理。4月農場紫藤及蘋果花開時，景色宜人，建議民眾可4月來訪，也是不錯的選擇。

福壽山農場新建國民賓館以「拙樸無華、再現榮光、互利共好」為規劃理念，外觀為聚落規劃，灰色低調的外牆展現對大自然的尊崇，整體呈現「拙樸無華」景觀意象。

福壽山農場補充，賓館全館暖氣、浴室還有暖風機及免治馬桶，洗澡及上廁所不再「冷吱吱」。在房間就可看到無敵山景，晚上仰望滿天星光燦爛；床頭處並設有USB插座，手機充電很方便。（編輯：郭諭儒）1120110

#福壽山農場國民賓館
#福壽山
#王仁助
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