更多編輯台推薦新聞：
台北愛樂少年樂團音樂會 挑戰一口氣演奏10首全國大賽決賽指定曲
文化

台北愛樂少年樂團音樂會 挑戰一口氣演奏10首全國大賽決賽指定曲

健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看
生活

健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

國4豐潭段16日通車 14日路跑活動搶先體驗

2023/1/10 16:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中10日電）國道4號豐原潭子段將在16日通車，為了見證台中地區山、海、屯、市區高快速公路串聯網形成，14日舉辦路跑活動，6000人搶先體驗在國道上路跑的難得經驗。

國道4號豐原潭子段16日通車，全程11公里，途經3座隧道，耗資新台幣逾300億元，歷經5年施工，終於完工。串聯台中山、海、屯、原市區的高、快速公路。

國民黨籍立委江啟臣邀集台中市運動局、台灣新世代關懷協會、台中市豐原慢跑協會舉辦2023國道4號豐原潭子段通車運動嘉年華，今天舉辦活動記者會宣傳，希望透過路跑活動，邀請民眾見證台中路網發展的關鍵里程碑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

江啟臣表示，2023國道4號豐原潭子段通車運動嘉年華是台中有史以來，首次跑上國道的路跑活動，沿途除匝道、高架橋，也會跑進隧道內，可以欣賞豐原、潭子的美麗景致。

高公局第二新建工程處第二工務所主任林文旭表示，國道4號豐原潭子段，3公里的潭子段在去年1月22日通車，剩餘的8公里正進行驗收及缺失改善，預計1月16日下午3時，全線通車。（編輯：謝雅竹）1120110

#國道4號豐原潭子段
#江啟臣
#林文旭
江啟臣
傳接棒選新北市長 江啟臣：2024爭取立委連任傳接棒參選新北市長 江啟臣：絕非事實
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族