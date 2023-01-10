國4豐潭段16日通車 14日路跑活動搶先體驗

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（中央社記者趙麗妍台中10日電）國道4號豐原潭子段將在16日通車，為了見證台中地區山、海、屯、市區高快速公路串聯網形成，14日舉辦路跑活動，6000人搶先體驗在國道上路跑的難得經驗。

國道4號豐原潭子段16日通車，全程11公里，途經3座隧道，耗資新台幣逾300億元，歷經5年施工，終於完工。串聯台中山、海、屯、原市區的高、快速公路。

國民黨籍立委江啟臣邀集台中市運動局、台灣新世代關懷協會、台中市豐原慢跑協會舉辦2023國道4號豐原潭子段通車運動嘉年華，今天舉辦活動記者會宣傳，希望透過路跑活動，邀請民眾見證台中路網發展的關鍵里程碑。

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江啟臣表示，2023國道4號豐原潭子段通車運動嘉年華是台中有史以來，首次跑上國道的路跑活動，沿途除匝道、高架橋，也會跑進隧道內，可以欣賞豐原、潭子的美麗景致。

高公局第二新建工程處第二工務所主任林文旭表示，國道4號豐原潭子段，3公里的潭子段在去年1月22日通車，剩餘的8公里正進行驗收及缺失改善，預計1月16日下午3時，全線通車。（編輯：謝雅竹）1120110