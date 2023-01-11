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準公共教保員起薪3萬 立委請命促加薪5000

2023/1/11 12:15
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（中央社記者郭建伸台北11日電）無黨籍立委黃國書指出，準公共教保員今年調薪後起薪為3萬元，但與其他同性質工作相比明顯低薪，導致同工不同酬。黃國書呼籲，政府應為準公共教保員加薪5000元，並訂定薪資級距基準表確保逐年調薪。

根據教育部規劃，自今年起，公共化托育專業人員薪資，將由現行每月新台幣2.8萬元提高為3.5萬餘元，準公共托嬰中心人員、準公共幼兒園教師、教保員每月固定薪資基準也提高，並依其年資分別為3萬元至3.6萬元的最低薪資基準。

黃國書今天舉行記者會，替準公共教保員薪水請命。他指出，過去教育部規範準公共教保員起薪為2.9萬元、服務滿3年者3.2萬元、滿6年者3.5萬元，教育部今年為準公共教保員調薪1000元，起薪為3萬元。

黃國書表示，但非營利幼兒園教保人員薪資已調整到3.8萬元，公共化托育專業人員薪資也有3.5萬元，明顯同工不同酬，對準公共教保員不公平。

黃國書呼籲，政府應補助準公共幼兒園營運費用，為教保員加薪5000元，並比照非營利幼兒園訂定薪資級距基準表，確保準公共教保員逐年調薪機制。

黃國書也說，教育部也應調整民國113年第三期準公共幼兒園收費數額上限，提供幼兒園調薪彈性空間。（編輯：翟思嘉）1120111

#黃國書
#教育部
#準公共教保員
黃國書
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