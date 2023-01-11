2專案教師提憲法訴訟 盼擺脫「非勞非教」困境

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（中央社記者陳至中台北11日電）高教工會今天指出，2名分別曾任教東華大學、嘉義大學的前「專案教師」，將提起憲法訴訟，爭取最基本的聘僱保障，盼改善專案教師「非勞非教」的困境。

高教工會今天舉辦記者會，研究員陳柏謙表示，大專的「專案教師」不適用教師法、勞基法，在「非勞非教」的處境下，工作權缺乏保障，恐有違憲的疑慮。因此2名遭學校「不續聘」的專案教師，決定提出憲法訴訟，為專案教師爭取最基本的聘僱保障。

根據高教工會提供的資訊，其中一名王姓教師為美國籍，有台灣籍配偶，並已取得台灣永久居留證。王姓教師在嘉義大學連續受聘6年，教學評鑑名列前茅，卻在第2次3年聘期即將屆滿前遭「不續聘」。

另一名楊姓教師任教於東華大學4年多，曾因服務成績優良獲頒證書，民國109年向主管反映工作分配的合理性後，卻被通知「不續聘」，且沒有告知具體理由。

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高教工會指出，憲法第153條第1項規定國家負有勞動保護立法的義務，卻排除專案教師適用教師法及勞動基準法。在「非勞非教」下，專案教師的工作條件、勞動安全缺乏保護，長期處於「不續聘」的恐懼下，喪失拒絕不法、不合理工作要求的自我決定權。

高教工會呼籲，無論憲法訴訟最終發展為何，立法機構都應該負起責任儘速修法，將專案教師納入現行「勞動基準法」或「教師法」的保障之下，才能導正亂象。（編輯：陳政偉）1120111