長榮空姐轉職考進台電 與姊組隊比賽登10公尺高電桿

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曾擔任長榮航空空服員的蔡姍妮（左），前年與姊姊一起轉換人生航道考進台電，現為台電「空姐」，是上天下地、守護電力的配電外線技術員，首次參加技能競賽。（台電提供）中央社記者曾智怡傳真 112年1月11日

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（中央社記者曾智怡台北11日電）台電今天在高雄訓練中心舉辦第55屆技能競賽，今年共1210名員工響應，超過400名30歲以下員工參賽，創近年新高；除奪獎老將父子檔首度同台參賽，更有曾擔任空服員的台電「空姐」登上電桿展現女力。

台電透過新聞稿表示，近來公司每年退休人數屢破千人，除積極招募新血，更持續藉由自1969年開辦至今超過半世紀的技能競賽，鍛鍊精進核心電力技術。今年賽場上包含全台72個電力單位共1210名台電人，在34個競賽項目中同場較勁，除有65歲資深老將，亦有21歲初生之犢年輕新秀。

其中，模擬日常停電搶修作業的「配電外線團體組」與「配電事故搶修個人組」項目備受關注，競賽現場模擬搶修作業、更換故障設備，人員需全副武裝、身著逾10公斤裝備，登上近10公尺高的電線桿較勁搶修技術，共有來自全台各單位近百人爭奪「最強配電搶修王」頭銜。

領軍參加「配電外線團體組」的鳳山區營業處領班黃盛輝，服務年資超過40年，除是今年最年長參賽者，更是曾5度奪獎的常勝軍。

黃盛輝即將於本月退休，離別前夕最後一役還與兒子黃澤仁同台參賽，雖參與不同競賽類別，仍別具傳承交棒意義。黃盛輝說，常與黃澤仁分享自身經驗並傳授獨門心法，勉勵他藉參賽與各路好手互相交流。

另外，曾擔任長榮航空空服員的蔡姍妮，前年甫與姊姊一起轉換人生航道考進台電，褪去妝髮、高跟鞋的她，現為台電「空姐」，是上天下地、守護電力的配電外線技術員，此次首次參賽，代表新竹區營業處角逐配電外線項目，與姊姊蔡椀晴組隊參賽，5人一組隊伍中有3名女性成員，展現台電女力，專業實力有目共睹。

台電表示，今年技能競賽台電特別將造價近千萬、用於變壓器內維持電壓輸出穩定的重要元件「有載分接頭（On-Load Tap Changer，OLTC）」，從板橋一次變電所移師現場，首度對外展示6年一次的設備維護作業。

台電說明，有載分接頭屬電力精密元件，為讓年輕員工可快速熟悉設備、累積實戰經驗，台電導入MR混合實境技術，用於設備檢修教育訓練，人員可透過穿戴式裝備即時檢視相關資訊，提升檢修效率，對於台電核心技術培育帶來突破的新境界。

除了新科技運用，台電今年度技能競賽一樣不忘基本功的傳承重要性，現場安排平時用以穩固電桿基座的「配電線路支線製作」體驗，由台電代理董事長曾文生與台電工會副理事長楊振雄全副武裝體驗第一線人員維修工作。（編輯：楊蘭軒）1120111