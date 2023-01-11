友善無障礙診所認證 邱泰源：已有121家參與

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身兼民進黨立委的台北市醫師公會理事長邱泰源（中）11日指出，推動友善無障礙診所輔導及認證計畫，兩年來已有110家診所具備友善入口及通道的「友善認證」，加上11家具備無障礙廁所的「金牌認證」。（台北市醫師公會提供）中央社記者范正祥傳真 112年1月11日

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（中央社記者范正祥台北11日電）身兼民進黨立委的台北市醫師公會理事長邱泰源今天表示，友善無障礙診所輔導及認證計畫，兩年來已有110家診所具備友善入口及通道的「友善認證」，加上11家具備無障礙廁所的「金牌認證」。

台北市醫師公會今天舉辦友善無障礙診所實務經驗暨政策精進座談會，邀請包括中華民國身心障礙聯盟在內10餘個團體與會，並請衛生福利部、台北市政府衛生局指導，台北市醫師公會在會中分享推動友善無障礙診所輔導及認證計畫成果。

邱泰源表示，為增進友善環境，台北市醫師公會今天舉辦這場座談會，特別向台北市政府社會局申請手譯員及聽打員服務，並租借了250公分的移動式斜坡板放置於大樓1樓階梯處，讓身障專家及聽障專家能安心參與此座談會。

邱泰源指出，診所多位居舊建築，改造不易，金牌認證的無障礙廁所依照「既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則」為準，友善認證則是盡量採用替代的方法，從使用者的角度來看提供醫療服務的環境，希望至少做到「進得去、能看診」，感謝障礙朋友的體諒和協助，以及診所醫師的認同與參與。

他說，將持續推動此項計畫，並與各團體、政府機關對話，鼓勵診所邁向無障礙。

邱泰源呼籲，建立政府單位、身心身障團體、醫界三方溝通平台，跟上世界潮流。（編輯：林興盟）1120111