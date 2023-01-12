西半部防濃霧 吳德榮：14日北台灣高溫28度

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（中央社台北12日電）氣象局今天針對西半部發布濃霧特報，新竹至嘉義能見度不足200公尺。氣象專家吳德榮表示，14日之前逐日回暖，北台灣最熱約攝氏28度；15日氣溫遽降，預估至除夕都受冷空氣影響。

中央氣象局今天發布濃霧特報，台灣西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，新竹至嘉義已經出現能見度不足200公尺現象，新竹市及台南能見度亦較低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至14日，大氣逐日增暖、低層水氣多；各地大多晴朗，白天微熱，13、14日北台灣最高溫升至28度、中南部更達30度以上，早晚偏涼，為「暖陽如春」的天氣型態，容易起霧。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，14日下午起鋒面接近，大氣趨不穩定，中部以北下午之後有局部短暫雨；15日鋒面通過、強冷空氣緊接南下，北、東有雨，氣溫驟降，愈晚愈冷；16至18日受強冷空氣影響，北、東有局部雨，背風面晴朗穩定。

吳德榮說明，目前歐洲模式模擬的強度，以「強烈大陸冷氣團」的機會最高，台北氣象站約12度，北部平地最低氣溫約可降至8度；美國模式雖曾數度模擬超越「寒流」門檻，不過，根據模式的長時期校驗顯示，歐洲模式是優於美國的，也較具參考價值。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，19日至21日（除夕）仍受冷空氣影響，有略減弱、再稍微增強的變化；愈接近模式的期末，模擬調整的幅度愈大，應持續觀察。

至於眾所關心「春節假期」，吳德榮說，由於長達10天、期間必有冷、暖變化，準確模擬則已超過電腦模式的理論極限，「憑空臆測」、「言之過早」，都沒有必要；逐日分析最新模擬，不應踰越模式的極限，方為上策。（編輯：張芷瑄）1120112