更多編輯台推薦新聞：
金球獎第80屆主要得獎名單 楊紫瓊奪音樂喜劇類影后柯林法洛封帝
娛樂

金球獎第80屆主要得獎名單 楊紫瓊奪音樂喜劇類影后柯林法洛封帝

日本今年櫻花開花日預測看這裡 東京3/22大阪3/28
國際

日本今年櫻花開花日預測看這裡 東京3/22大阪3/28

台灣近5年人口遷移地圖 竹北移入最多、北竿比率最高
生活

台灣近5年人口遷移地圖 竹北移入最多、北竿比率最高

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蘇花公路大清水隧道坍方 初判主因為地震加下雨
首頁 / 生活

台水估春節每日用水增近39萬噸 籲節約用水

2023/1/12 11:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北12日電）台水預估農曆春節期間（20日至29日），尖峰用水將高達每日950萬噸，較平時增加38.7萬噸，呼籲民眾提前推動春節居家環境大掃除，錯開尖峰用水時段，以免水量不足造成用水不便。

台水今天發布新聞稿表示，為確保今年春節期間供水穩定，避免用水量急遽變化造成局部地區衍生供水水壓不穩事件，已就各轄區特性研提「春節供水因應計畫」，並推演春節期間各地區供水情勢，進行最佳水源調度，以提供穩定可靠的自來水供用戶使用。

台水表示，除作好相關整備工作外，仍呼籲民眾「有水當思無水之苦」，務必節約用水，珍惜有限水資源的使用；春節期間用戶對於水費、水質、水表、工務、停復水等用水問題，或通報修漏水及查詢各項用水業務，只要撥打1910，24小時提供專人服務。

同時，統一超商、全家、OK超商、萊爾富等也提供水費繳納管道，歡迎民眾廣為運用。

台水補充，若有緊急事故或宣導事項，將於媒體、公司網站與臉書（Facebook）官方粉絲團發布訊息。（編輯：楊蘭軒）1120112

#台水
#萊爾富
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族