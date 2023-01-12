台水估春節每日用水增近39萬噸 籲節約用水

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（中央社記者曾智怡台北12日電）台水預估農曆春節期間（20日至29日），尖峰用水將高達每日950萬噸，較平時增加38.7萬噸，呼籲民眾提前推動春節居家環境大掃除，錯開尖峰用水時段，以免水量不足造成用水不便。

台水今天發布新聞稿表示，為確保今年春節期間供水穩定，避免用水量急遽變化造成局部地區衍生供水水壓不穩事件，已就各轄區特性研提「春節供水因應計畫」，並推演春節期間各地區供水情勢，進行最佳水源調度，以提供穩定可靠的自來水供用戶使用。

台水表示，除作好相關整備工作外，仍呼籲民眾「有水當思無水之苦」，務必節約用水，珍惜有限水資源的使用；春節期間用戶對於水費、水質、水表、工務、停復水等用水問題，或通報修漏水及查詢各項用水業務，只要撥打1910，24小時提供專人服務。

同時，統一超商、全家、OK超商、萊爾富等也提供水費繳納管道，歡迎民眾廣為運用。

台水補充，若有緊急事故或宣導事項，將於媒體、公司網站與臉書（Facebook）官方粉絲團發布訊息。（編輯：楊蘭軒）1120112