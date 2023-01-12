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新北淡海輕軌回饋金1月底到期 250萬元未兌領

2023/1/12 11:32
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（中央社記者高華謙新北12日電）新北捷運公司今天說，電子票證搭淡海輕軌乘客滿新台幣200元回饋50元優惠，約有250萬元回饋金在1月底到期，呼籲民眾趕快到淡海輕軌各站售票加值機台兌領，2月1日將歸零。

新北大眾捷運股份有限公司發布新聞稿表示，自109年2月起，每年推出「持電子票證搭乘淡海輕軌累積滿200元回饋50元」的75折優惠計畫，截至去年12月底已回饋超過54萬元，不過還有1萬9千張票卡、約250萬元回饋金尚未領取，甚至有1張票卡回饋金高達2600元。

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新北捷運公司提醒，民眾必須在今年1月31日前領取，否則2月1日將歸零。只要在淡海輕軌各車站，放置票卡在售卡加值機感應區，點選螢幕「6筆交易查詢」，即可查看到「累積金額」及「可回饋金額」，再點選「現金回饋」即可直接加值回饋金到票卡內。

新北捷運公司同時提醒民眾，使用悠遊卡、一卡通及愛金卡搭乘淡海輕軌時，進出站須確實刷卡才能累積搭乘票價；未來安坑輕軌搭乘常客也將享有相同回饋機制。（編輯：方沛清）1120112

#新北捷運公司
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