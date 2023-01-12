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5寶媽全家擠一張床 高市暖警聯繫社福送暖心床墊

2023/1/12 13:04
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（中央社記者洪學廣高雄12日電）高市三民第一分局員警劉家維訪查鄰里時，發現李姓單親媽媽獨自扶養5名子女，他擔心孩子們擠在同張床難耐寒冬，主動聯繫慈善機構，共同送上3張暖心床墊，讓一家過好年。

高雄市警察局三民第一分局今天發布新聞稿指出，警方日常勤務訪查各鄰各戶，除及時發現並打擊犯罪外，發掘有需求家庭或個人適時給予援助，也是工作之一；其中長明街派出所員警劉家維10日晚間7時許在訪查鄰里時，即發現轄內37歲李姓5寶媽為求溫飽努力生活。

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三民第一分局表示，劉員見李姓單親媽媽獨自扶養5名子女，且近日冷氣團逼近氣溫驟降，寒風刺骨冷颼颼，他擔心孩子們擠在一張床上，無法抵抗寒冬，便立即與所長張輝文主動聯絡地方慈善機構，共同前往送上抗寒物資援助。

警方獲悉李家生活狀況後，馬上聯繫深耕地方已久的慈善機構共同實地探訪，並給予最有力協助，不僅提供保暖衣物及相關物資，更送上3張暖心床墊，讓一家人有足夠物資抵禦近日低溫，安心過好年。（編輯：陳仁華）1120112

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