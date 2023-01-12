南市府攜手英國辦事處共同植樹 盼台英友誼長存

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（中央社記者張榮祥台南12日電）台南市長黃偉哲、英國在台辦事處代表鄧元翰等人今天在台南都會公園共同植下台灣原生樹種「光臘樹」，紀念去年逝世的英國女王伊莉莎白二世，並期待台南與英國的友誼成長茁壯。

黃偉哲、鄧元翰（John Dennis）及奇美博物館長許家彰今天在台南都會公園共同植下「光臘樹」，從植樹處眺望，台南熱門景點奇美博物館就在眼前。

黃偉哲指出，已故女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）典型在夙昔，她的責任感及為世界和平繁榮付出貢獻，台南人同感敬佩。台南與英國淵源深厚，19世紀已有英國傳教士到台南與當地人民建立深厚情感，台南迄今仍保留相關建築、信仰及文化。

黃偉哲期盼今日種下的樹苗將成為台英情誼最佳象徵，雙方在過往基礎上持續深耕交流，讓友誼茁壯成樹。

鄧元翰表示，這次植樹向已故女王伊莉莎白二世致敬，女王一生向世人展現負責、親切憐憫、堅定信仰、無私奉獻與支持他人的美德，植樹也紀念英國與台灣共享深厚價值觀，共同決心為世界良善力量而努力。

鄧元翰期待雙方繼續努力，讓英國與台灣在人民、文化、貿易與更多交流層面上，每天能看到新的連結，開枝散葉。

另外，台南市政府發布新聞稿指出，奇美博物館特別從英國國家肖像藝廊引進「時代的臉孔」國寶級肖像大展，在名人肖像中，已故女王伊莉莎白二世肖像陳列在最前面表達在當今英國的重要地位。

鄧元翰於2020年12月抵任，2021年曾偕夫人到台南參加英國傳教士馬雅各醫生的別世百週年紀念活動。（編輯：戴光育）1120112