斗六慈濟創新設計 解決洗腎室醫護負重傷害老問題
2023/1/12 15:42（1/12 16:11 更新）
雲林縣斗六慈濟醫院洗腎室護理長張雅萍發現洗腎室隱藏負重傷害，為此她攻讀雲科大工業工程與管理系健康產業管理研究所，並以人因工程概念和滑輪設計出輸送裝置，就地取材打造推桿和吊桿，有效解決負重傷害。（雲林縣斗六慈濟醫院提供）中央社記者姜宜菁傳真 112年1月12日
（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）斗六慈濟醫院洗腎室護理長張雅萍發現洗腎室長年隱藏負重傷害，醫護人員幾乎人人有上肢肌肉疼痛困擾，因此以人因工程概念設計出輸送裝置，解決老問題並獲腎臟醫學年會優秀論文獎。
斗六慈濟醫院今天發布新聞稿指出，洗腎室是高負重的環境，一桶洗腎輸液4.7公斤，洗腎機消毒水一桶5.7公斤，每名護理人員每天2班照顧8名病人，每名病人會用到1至2瓶的藥水。
張雅萍在洗腎室工作18年，她發現同事長期重複搬動洗腎輸液與機器消毒水，結果陸續出現媽媽手、網球肘，許多人為了減少工作傷害，所以自行購買護具。
張雅萍為此攻讀雲科大工業工程與管理系健康產業管理研究所，並以人因工程概念和滑輪設計出輸送裝置，就地取材製作出推桿和吊桿，有效解決洗腎室都會面臨的負重傷害。
張雅萍告訴中央社記者說，藥水重量是固定的，無法改變，即使曾與藥商討論是否能降低藥品重量的配方；現在設計出的工具較為省力，減少提舉次數，現在醫護人員喊腰酸背痛的次數減少。
洗腎室護理人員周美珍說，在改善前因為長時間搬重而讓整個手肘在旋轉的時候很疼痛，看醫師吃止痛藥和貼布都沒法改善；自從張雅萍設計出省力器具，有效剔除工作中冗贅部分，變得流暢，尤其不再手痠腰痛，工作環境也變得很友善，「真的很厲害」。
張雅萍的創新設計解決洗腎室長年的負重課題，在去年底獲得多項肯定，包括醫策會、台灣醫療品質協會銀獎，以及獨得的人因特別獎，還有台灣中衛發展中心持續改善銅獎，以及台灣腎臟醫學會年會優秀論文獎。（編輯：陳仁華）1120112
雲林縣斗六慈濟醫院洗腎室護理長張雅萍的創新設計解決洗腎室長年來的負重傷害課題，2022年底更獲多方肯定，包括醫策會、台灣醫療品質協會銀獎，以及獨得的人因特別獎，還有台灣中衛發展中心持續改善銅獎、台灣腎臟醫學會年會優秀論文獎等。 （雲林縣斗六慈濟醫院提供） 中央社記者姜宜菁傳真 112年1月12日
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