斗六慈濟創新設計 解決洗腎室醫護負重傷害老問題

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雲林縣斗六慈濟醫院洗腎室護理長張雅萍發現洗腎室隱藏負重傷害，為此她攻讀雲科大工業工程與管理系健康產業管理研究所，並以人因工程概念和滑輪設計出輸送裝置，就地取材打造推桿和吊桿，有效解決負重傷害。（雲林縣斗六慈濟醫院提供）中央社記者姜宜菁傳真 112年1月12日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）斗六慈濟醫院洗腎室護理長張雅萍發現洗腎室長年隱藏負重傷害，醫護人員幾乎人人有上肢肌肉疼痛困擾，因此以人因工程概念設計出輸送裝置，解決老問題並獲腎臟醫學年會優秀論文獎。

斗六慈濟醫院今天發布新聞稿指出，洗腎室是高負重的環境，一桶洗腎輸液4.7公斤，洗腎機消毒水一桶5.7公斤，每名護理人員每天2班照顧8名病人，每名病人會用到1至2瓶的藥水。

張雅萍在洗腎室工作18年，她發現同事長期重複搬動洗腎輸液與機器消毒水，結果陸續出現媽媽手、網球肘，許多人為了減少工作傷害，所以自行購買護具。

張雅萍為此攻讀雲科大工業工程與管理系健康產業管理研究所，並以人因工程概念和滑輪設計出輸送裝置，就地取材製作出推桿和吊桿，有效解決洗腎室都會面臨的負重傷害。

張雅萍告訴中央社記者說，藥水重量是固定的，無法改變，即使曾與藥商討論是否能降低藥品重量的配方；現在設計出的工具較為省力，減少提舉次數，現在醫護人員喊腰酸背痛的次數減少。

洗腎室護理人員周美珍說，在改善前因為長時間搬重而讓整個手肘在旋轉的時候很疼痛，看醫師吃止痛藥和貼布都沒法改善；自從張雅萍設計出省力器具，有效剔除工作中冗贅部分，變得流暢，尤其不再手痠腰痛，工作環境也變得很友善，「真的很厲害」。

張雅萍的創新設計解決洗腎室長年的負重課題，在去年底獲得多項肯定，包括醫策會、台灣醫療品質協會銀獎，以及獨得的人因特別獎，還有台灣中衛發展中心持續改善銅獎，以及台灣腎臟醫學會年會優秀論文獎。（編輯：陳仁華）1120112