高麗菜價回跌 陳吉仲：春節前蔬菜增量穩定價格

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（中央社記者楊淑閔台北12日電）再過1週左右就要春節連假了，日前台北批發菜價比去年春節前2週均價貴逾4成，農委會主委陳吉仲今天說，春節前幾天是採購高峰，單日供應量會增至2000多公噸以穩定價位。

行政院農業委員今天攜手通路全聯超市舉辦平價專區開跑記者會，全聯指出，平價專區的高麗菜今天1顆78元，過2天會變68元，更便宜。

媒體關注春節前1週菜價，陳吉仲說，現在是蔬菜盛產季節，感謝老天這2週天氣良好，產區狀況都很好，蔬菜可增量供應。

他說，台北果菜批發市場的單日交易量將會增加，春節前3、4天的採購高峰日將達2000多公噸，由於春節前北部需求大，增加供應北部，春節期間人口往中、南部過節，則會因應人口變多的地區增量供應。

去年11月天氣反常高溫，病蟲害多，農民耕鋤復耕時卻遇到寒流，蔬菜生長慢而延後採收，使得12月下旬一度因為供應量減少，整體蔬菜交易均價每公斤漲到新台幣40多元，為期約2週多。

上週蔬菜正常採收，菜價回穩，農委會官網顯示，10日開市為交易均價每公斤35.2元，為合理利潤區間25到35元邊界，11日持續回跌至33.7元，今天12日31.7元。

10日當天台北農產運銷公司經營的台北果菜批發市場交易均價，對比去年節前2週的交易均價均價漲跌互見，蔬菜漲逾4成、水果約漲6%、花卉跌2成6、水產跌1成1，毛豬與雞肉漲逾1成、雞蛋貴2成1。

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媒體再問農委會只解決蛋荒，沒有解決蛋價問題。陳吉仲說，價格都是依照供需情況決定，相對於美國因為禽流感疫情嚴峻，現在加州超市買不到雞蛋，國內因為禽流感疫情已控制住，這1、2週每天至少供應12.1萬箱，也就是2400多萬顆。

他補充，為了讓雞蛋長期穩定生產，農委會擬定提報行政院革新養禽產業計畫，讓種雞、蛋中雞、蛋母雞數量穩定，並改進禽舍設備，提升產蛋率。（編輯：陳清芳）1120112