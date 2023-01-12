中華電投資台劇 「牛車來去」14日首播

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（中央社記者江明晏台北12日電）中華電信積極參與多部台灣原創電影及劇集製作，為國內影視產業發展注入動能，「牛車來去」為中華電信投資公視的首部戲劇，將於14日於中華電影視雙平台MOD、Hami Video同步首播。

中華電信參與投資的旗艦台劇「牛車來去」今天舉辦首映記者會，「牛車來去」為中華電信與公共電視首部合資的作品，由金鐘獎導演李岳峰、主要演員安心亞、楊烈、游安順、米可白、楊子儀等出席記者會。

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「牛車來去」是一部講述台灣女兒在逆境奮鬥的動人故事，同時結合台灣特有傳統產業「牛車會社」的時代生活劇，將於14日晚上10時於中華電信MOD、Hami Video同步首播。

代表出席首映會的中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財表示，中華電信MOD及Hami Video上架公視多部戲劇，包括「苦力」、「我的婆婆怎麼那麼可愛」、「茶金」等時代生活劇都創下極高的觀看點閱率，中華電信與公視共同投資「牛車來去」，歷經過去一年面對疫情環境下，緊鑼密鼓地拍攝後，即將與大家見面，看好可為疫情趨緩後的農曆新年帶來溫暖正面的力量。（編輯：趙蔚蘭）1120112