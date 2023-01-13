櫻花季將至 5提案3人氣景點賞浪漫

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（中央社記者余曉涵台北13日電）櫻花季即將開跑，旅遊業者除了提出5大賞櫻提案外，今天也對外公布全台詢問度最高的3大賞櫻景點，包含武陵農場、阿里山及九族櫻花季。

一年一度的櫻花季即將展開，旅遊業者Klook日前發布新聞稿提出5大絕佳賞櫻提案，讓喜愛櫻花的旅客可以根據自己的玩樂喜好，體驗與眾不同的賞櫻樂趣。

Klook表示，「愛露營」的旅客不妨白天在營帳內欣賞粉色櫻花雨，晚上細細享受星空下的浪漫夜櫻；「愛泡湯」的旅客可一邊泡溫泉放鬆身心、一邊觀賞盛開的櫻花；若前往「樂園」則可暢玩設施、尋找刺激，還能與好友閨蜜大拍櫻花美照；想靜靜欣賞櫻花，也可來到「森林」間的山中秘境與農場，沉醉於山水畫般的迷人風景；「愛美食」的旅客則可前往近期新開幕的山中日本村，穿著和服於櫻花步道上漫步，盡情享受日式餐點。

雄獅旅遊今天發布新聞稿表示，針對全台賞櫻景點，旅客詢問度前3名分別為武陵農場、阿里山及九族櫻花祭。

雄獅旅遊說，武陵農場植有2.1萬株櫻花樹，超過10種不同品種櫻花，2月上旬起將由武陵特有品種「紅粉佳人」打頭陣，緊接著台灣原生山櫻花、霧社山櫻等也會陸續綻放，2月7日起園區將實施交通管制，車輛必須持有通行證才可入園。

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雄獅旅遊指出，阿里山櫻花季即將在3月初登場，櫻花搭配森林鐵路的景色堪稱一絕，走訪一趟可見40多種櫻花，其中阿里山派出所、阿里山賓館及沼平車站櫻木鐵道等地都被譽為賞櫻勝地，此外阿里山百年吉野櫻「櫻王」更是人氣必訪。

雄獅旅遊表示，「九族文化村」種植有5000多株櫻花樹，為日本海外認證的賞櫻名所，樂園櫻花祭將於2月初起跑，除了賞櫻之外，樂園同步推出多項特殊活動，如夜舞祭、太鼓表演及日式浴衣體驗等，還有獨家櫻花市集，打造充滿日式風味的攤商，販售櫻花祭限定商品。（編輯：管中維）1120113