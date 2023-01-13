華航年終送暖 關懷弱勢長者

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華航空與華山基金會再度攜手合作舉辦「愛老人 愛團圓」關懷活動，在農曆春節前夕致贈長者年節關懷禮盒，以年味十足的實質物資讓長輩感受溫暖，歡喜迎新春。（華航提供）中央社記者余曉涵傳真 112年1月13日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北13日電）中華航空今天攜手華山基金會舉辦「愛老人 愛團圓」關懷活動，於農曆春節前夕致贈年節關懷禮盒，讓弱勢長者也有年菜可以吃。

中華航空今天發布新聞稿表示，與華山基金會再度攜手合作舉辦「愛老人 愛團圓」關懷活動，在農曆春節前夕致贈年節關懷禮盒，以年味十足的實質物資讓長者感受到溫暖，歡喜迎新春。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

華航表示，長年支持華山基金會「叩響心門」的理念，今天由華航志工團隊致贈140份愛心年菜禮盒給華山基金會大園站的長者，內容物包含年菜、年禮、元宵湯圓等，要透過實際行動傳遞溫情、關懷長者。

華航說，華航肩負企業永續經營的使命與責任，致力ESG（環境保護、社會責任和公司治理）永續作為，同時也積極回饋鄉里、深耕社區，定期舉辦敬老、圍爐、淨灘、植樹等公益活動，並持續舉辦志工教學、公益運動營、致贈育幼院物資、關懷弱勢團體等，邀請防疫期間辛勞的醫護團體及非營利幼兒園兒童參與「皮卡丘彩繪機CI」公益微旅行活動，貢獻社會發展不遺餘力。（編輯：陳政偉）1120113