金門擬設馬山離岸港 環委建議加強地質鑽探資料

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（中央社記者張雄風台北13日電）金門縣政府因小三通客運量增加，擬新設馬山離岸港區，並送政策評估說明書送環保署討論。環委雖無准駁權，仍建議因涉及填海造陸，應加強地質鑽探等資料，並加強公共衛生支持系統需求。

行政院環境保護署今天召開「金門國內商港區域新設馬山港區案政策評估說明書」專案小組意見徵詢會議。

開發單位金門縣港務處表示，小三通客運量在108年達196萬人次，為金門地區經濟持續發展核心動力本案為小三通客運需求、泉州石井港及分流翔安機場轉運旅客，紓解水頭港區旅客量，並平衡東西半島經貿發展，因此提出政策環評。

金門縣港務處表示，本計畫推薦方案為設置離岸港型，腹地寬約200公尺、縱深為110公尺的矩形港區新生地，面積約2.2公頃，並規劃2座浮動碼頭，皆採基樁固定式及雙側船席，共計4席；若如期推動各階段相關作業，預計規畫設計階段至116年，施工建造至120年完工，營運年期至149年。

本案為政策環評，因此環委沒有准駁權，但仍提出多項建議。由於本案涉及填海造地工程，環委建議補充鄰近區域地質鑽探資料，進行地質安全評估；並進行回填造地基礎承載穩定與沉陷分析、地質安全監測及對鄰近海岸地形變遷模擬分析。

另外，環委也建議補充新設馬山港區工程分期配置時程規劃及船舶進出近岸航道管理與維護相關配套措施；依據金門地區觀光產業需求，將本計畫區港口對接轉運觀光客群服務所衍生公共衛生支持系統需求（如防疫、檢疫、醫療服務系統等）納入規劃考量。

環委也要求加強如空污、水污及廢棄物處理量能的評估及減輕方式；考量離島供水穩定性，應強化多元水資源供應相關規劃，如中水回收再利用或海水淡化等。

最後環委也建議評估新設港區對當地漁業資源（含鄰近金沙海域蚵田養殖業）可能影響及研提減輕對策。本案請金門縣政府補充修正後，將再送環評大會討論。（編輯：陳政偉）1120113