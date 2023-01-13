5千多名旅客同時段出境 桃機人潮爆滿

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據桃園國際機場股份有限公司統計，13日桃園機場第一、二航廈出境旅客數有約2萬6620人，其中有約1萬1191人集中在上午6時至11時，尤其在8時至10時之間更是達到高峰，有約5339名旅客要出境，讓機場出現大排長龍畫面。（讀者提供） 中央社記者葉臻傳真 112年1月13日

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（中央社記者葉臻桃園機場13日電）桃園國際機場今天上午出境人潮大爆滿，短短2小時內有約5339名旅客要出境，中午以前要出境的人數更是佔了整天的出境旅客數將近一半。

根據桃園國際機場股份有限公司統計，今天桃園機場第一、二航廈出境旅客數有約2萬6620人，其中有約1萬1191人集中在上午6時至11時，尤其在8時至10時之間更是達到高峰，有約5339名旅客要出境。

現場桃園機場人員表示，上午的航廈一度出境大爆滿，到了9時仍大排長龍，要出國的旅客從管制區裡面排到外面，是疫情後難得一見的大場面。

桃園機場單位表示，由於出境人潮時段集中，才會造成通關塞車，不過相關的安檢、移民署人力沒有短缺，都是正常勤務編排，呼籲旅客在假期前後出國時，最好提早到機場，避免影響登機和後續行程。（編輯：張銘坤）1120113

桃園國際機場13日上午出境人潮大爆滿，短短2小時內有約5339名旅客要出境，要出國的旅客從管制區裡面排到外面，是疫情後難得一見的大場面。（讀者提供）中央社記者葉臻傳真 112年1月13日