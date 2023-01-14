民主議政園區啟動大博物館計畫 提供多元服務

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位於台中市霧峰區的立法院民主議政園區，過去為台灣省議會，園區內的議政博物館為知名景點。中央社記者蘇木春攝 112年1月14日

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（中央社記者蘇木春台中14日電）立法院長游錫堃今天宣布，民主議政園區將啟動「大博物館計畫」，園區將盤點閒置空間結合現有展館，成為展示台灣民主議政發展的重要場域，也提供民眾觀光、休憩、學習等多元服務。

位於台中市霧峰區的立法院民主議政園區，過去為台灣省議會，立法院自民國108年起承擔管理之責後推動活化，進行園區古蹟保存、設施改善以及空間開放，園區內民主時刻館（原議事大樓）、議政博物館等，都是知名景點。

立法院今天在民主議政園區舉辦揮毫迎新春活動，邀請10名書法家現場揮毫，游錫堃、立法院長副院長蔡其昌等人皆出席，游錫堃會中並宣布，民主議政園區將啟動「大博物館計畫」，成為展示台灣民主議政發展的重要場域。

游錫堃接受媒體聯訪時表示，民主議政園區的古蹟保存與活化，從立法院前院長蘇嘉全至今一直在進行，現有的民主時刻館內，將更進一步建置結合展示台灣議政發展的博物館，讓議事大樓完整的向大眾開放。

至於計畫狀況，蔡其昌說明，園區內已將廢棄的高爾夫球練習場改建為民主草坪，並將議事廳改建為民主時刻館，接下來會將立法院中南部服務中心辦公區重新盤點配置，將閒置空間改為展覽空間，與民主時刻館、議政博物館結合，未來不單是歷史場域，也提供民眾觀光、休憩、學習等多元服務。

立法院中南部服務中心指出，議事大樓與議政博物館的相關硬體整建工程均已決標，預計今年底將完工，明年初可啟動試營運。（編輯：卞金峰）1120114

立法院長游錫堃（圖）14日宣布，民主議政園區將啟動「大博物館計畫」，園區將盤點閒置空間結合現有展館，成為展示台灣民主議政發展的重要場域。中央社記者蘇木春攝 112年1月14日