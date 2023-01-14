南科2023園慶暨集團結婚 60對新人步紅毯

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南科14日舉辦「2023園慶暨集團結婚」，南科管理局表示，2022年南科從業員工數有突破性成長，相較2021年成長近萬人，連帶讓2023年集團結婚新人高達60對。（南部科學園區管理局提供）中央社記者謝方娪傳真 112年1月14日

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（中央社記者謝方娪台北14日電）南科今天舉辦2023園慶暨集團結婚，南科管理局表示，在積體電路產業帶動下，2022年南科營業額維持破兆佳績，可望再創歷史新高，從業員工數有突破性成長，連帶讓今年集團結婚新人高達60對。

南科今天舉辦「2023園慶暨集團結婚」，台南市副巿長葉澤山、南科管理局長蘇振綱，民進黨立委郭國文、林宜瑾，竹科管理局長王永壯、中科管理局副局長許正宗、園區同業公會副理事長陳麗芬、駐會顧問謝其嘉、台積電副總經理王英郎等共同慶祝並向今天完成終身大事的60對新人道賀。

國科會南部科學園區管理局今天發布新聞稿指出，2022年南科營業額維持破兆佳績，可望再創歷史新高，從業員工數也有突破性成長，相較2021年成長近萬人，連帶讓今年集團結婚新人高達60對，新人願意在南科邁入婚姻殿堂，便是南科宜居幸福園區的見證。

蘇振綱表示，南科近年營運持續成長，去年就業人數增加近萬人，前10月營業額達新台幣1.16兆元，今年集團結婚新人高達60對，均呈2位數成長；南科園區版圖往北至嘉義、往南拓展至屏東，最終將有2300公頃腹地，較現況增加約700公頃，也是2位數成長。

在永續表現上，蘇振綱提到，南科持續推動台積電再生水廠，與台南市政府共同推動安平、永康及仁德再生水廠，最終園區用水將有30%為再生水；新開發園區同時注重物種保育，形成南台灣生態廊帶，讓科技與環境永續共存。

蘇振綱指出，南科管理局成立至今正好滿20年，將持續提供優質服務，協助廠商在全球供應鏈扮演關鍵角色，並祝福所有新人永浴愛河、多子多孫。

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葉澤山表示，南科台南園區現有272家廠商，每家都是台灣的榮耀，感謝大家在這片土地的投入與努力；去年南科產值2位數成長，今年集團結婚人數也呈現倍增，期許未來新人可以為國家創造更多生產力，牽手邁向幸福。

郭國文指出，南科近年成長快速，期待未來周邊地區持續開發後，生活機能更強化，打造南科成為台南地區新的副都心；林宜瑾則肯定南科為台南經濟發展火車頭，創造9萬個就業機會及破兆元產值，期待南科再創佳績。（編輯：張均懋）1120114