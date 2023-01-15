春節用電全年最低電壓升高 台電提醒出遠門拔插頭

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（中央社記者曾智怡台北15日電）今年春節假期長達10天，台電表示，因工廠、商業用電減少，預估用電負載僅1750萬瓩，為全年最低；由於用電下降、電壓隨之上升，台電呼籲民眾出遠門時將電器插頭拔掉，台電也會祭出降壓運轉措施，確保用電安全。

台電送到家戶末端的電壓是110伏特，如果用電量升高，電壓會下降；反之，如果用電量下降，電壓就會上升，與自來水用水量高，管線末端水壓降低邏輯一樣。

台電表示，今年春節假期有10天，因工廠用電量降低、商業活動減少，負載隨之降低，電壓將升高，因此呼籲民眾若出遠門，要將沒有使用的電器，例如除濕機、電視等插頭拔掉；若是使用延長線，把開關切掉即可。

台電說明，電器有絕緣耐壓限制，因春節負載低，電壓可能升至130伏特，若連續數小時都高過耐壓值範圍，電器本身也老舊、絕緣不佳，可能發生漏電現象，須格外注意。

春節期間電壓升高，台電系統也會適時降壓運轉，讓末端電壓不要高出太多，確保系統安全；高壓用戶則較不受影響，許多先進高科技廠都有設置調壓設備，可自行控制電壓穩定。

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國內以天然氣為發電主力，台電指出，中油肩負天然氣輸送之責，全年供氣負荷重，春節期間，因發用電減少，燃氣機組有機會停機，中油也會趁此安排管線、氣化設備、接收站相關設備維修工作；同時，台電也會根據中油維修順序，進行機組檢修，「修復處同仁只有除夕休息一下，其他時間都要上工」。

另一方面，秋冬是離岸風電發電全盛期，去年12月再生能源滲透率一度超過2成。台電預告，春節期間因用電需求將大為降低，只要天氣穩定，光電、風電正常發電，滲透率有望突破30%。（編輯：楊蘭軒）1120115