台灣道法總會在雲林成立 推動神職人員訓練及證照

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（中央社記者蔡智明雲林縣15日電）台灣道教目前並無正式認證教育組織，道教會、宮廟、學界等代表今天在雲林成立台灣道法總會，選出林春文擔任總會長，將推動神職人員訓練及證照認證，並研究編纂相關道教書籍。

台灣道法總會今天在雲林縣議會舉辦成立大會，成員包括道教會、宮廟代表、學界、企業界等單位，會中選出27位理事及各區會長，由環球商專創辦人之一的林春文擔任總會長。

林春文告訴中央社記者，依內政部統計台灣登記的宮廟約有萬間，未登記宮廟及神壇約有2萬多間，一般信徒拿香隨拜，對心中主神並不認識其威靈，且道教目前並未有正式學程的「道教學校」，為此成立台灣道法總會。

林春文表示，道法總會將推動神職人員訓練及證照認證，並進行「台灣道藏」、「台灣法藏」、「神明典藏」、「道法字典」及「道經道論」研究及編纂出版。

林春文說，目前籌備與國立空中大學合作，在花蓮壽豐校區成立「道法學院」，設道法專班、道法學系、養生學系、生命學系等，並成立「道法基金會」推動設校，建立道教法教的教育傳承。（編輯：陳仁華）1120115